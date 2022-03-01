Український воротар Ярослав Годзюр більше не виступатиме в російській Прем'єр-лізі. 36-річний кіпер розірвав з Уралом контракт за обопільною згодою, повідомляє офіційний сайт команди-окупанта.

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Нагадаємо, уродженець Івано-Франківська виступав у Росії з 2008 року: до 2017-го він захищав кольори грозненського Терека, а після того перейшов в Урал, з яким напередодні продовжив контракт до 2023 року.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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