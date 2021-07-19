Утром 19 июля произошло ДТП в Бурштыне. Водитель Renault не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

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Как информирует Zaxid.net, еще один пассажир в результате полученных травм вскоре скончался в больнице. Им оказался профессиональный футболист Игорь Цимбалистый. 31-летний игрок известен выступлениями в областных футбольных и футзальных турнирах, также защищал цвета Энергетика из Бурштына и Едности из Плисок. Последняя его команда – Прикарпатье-Тепловик из Ивано-Франковска.

По факту страшного ДТП правоохранительные органы начали уголовное производство. Все из-за нарушения правил дорожного движения.

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