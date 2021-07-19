Вранці 19 липня сталась ДТП у Бурштині. Водій Renault не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Tata. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці.

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Як інформує Zaxid.net, ще один пасажир внаслідок отриманих травм невдовзі помер у лікарні. Ним виявився професіональний футболіст Ігор Цимбалістий. 31-річний гравець відомий виступами в обласних футбольних та футзальних турнірах, також захищав кольори Енергетика з Бурштина та Єдності з Плисок. Остання його команда – Прикарпаття-Тепловик з Івано-Франківська.

За фактом страшної ДТП правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Все через порушення правил дорожнього руху.

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