Український футболіст загинув у страшній ДТП на Івано-Франківщині
Дорожньо-транспортна пригода в Івано-Франківській області забрала життя Ігоря Цимбалістого – професіонального футболіста.
Вранці 19 липня сталась ДТП у Бурштині. Водій Renault не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Tata. Внаслідок аварії водій легковика загинув на місці.
Помер легенда Селтіка Галлахер – він вигравав Кубок чемпіонів
Як інформує Zaxid.net, ще один пасажир внаслідок отриманих травм невдовзі помер у лікарні. Ним виявився професіональний футболіст Ігор Цимбалістий. 31-річний гравець відомий виступами в обласних футбольних та футзальних турнірах, також захищав кольори Енергетика з Бурштина та Єдності з Плисок. Остання його команда – Прикарпаття-Тепловик з Івано-Франківська.
За фактом страшної ДТП правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Все через порушення правил дорожнього руху.
"Тату, там заруба в Дагестані буде!": цікавив Динамо, дебютував за Україну і загинув – трагедія Сергія Перхуна