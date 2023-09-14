Фирман в своем Instagram сообщил, что подписал новый контракт с Ювентусом.

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Новое соглашение действительно до лета 2025 года. Прошлый сезон 18-летний Андрей провел в составе СПАЛа, где сыграл 25 матчей за молодежную команду, отметившись голом и 2 ассистами.

Напомним, что Фирман стал игроком Ювентуса еще в 2019 году. Украинец выступал за молодежные команды, в частности, за U-17 и U-19.

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