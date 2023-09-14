Украинский футболист официально подписал контракт с Ювентусом
19:44 - Читати українською
Украинский полузащитник Андрей Фирман продолжил сотрудничество с Ювентусом.
Фирман в своем Instagram сообщил, что подписал новый контракт с Ювентусом.
Украинца в Италии назвали одним из главных героев Ювентуса – сборнику прочат повышение
Новое соглашение действительно до лета 2025 года. Прошлый сезон 18-летний Андрей провел в составе СПАЛа, где сыграл 25 матчей за молодежную команду, отметившись голом и 2 ассистами.
Напомним, что Фирман стал игроком Ювентуса еще в 2019 году. Украинец выступал за молодежные команды, в частности, за U-17 и U-19.
"Син Роналду навчається у моїй школі – дитина як дитина": українець у Ювентусі – юного форварда розшукала легенда клубу
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter