Фірман у своєму Instagram повідомив, що уклав новий контракт з Ювентусом.

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Нова угода чинна до літа 2025 року. Минулий сезон 18-річний Андрій провів у складі СПАЛа, де зіграв 25 матчів за молодіжну команду, відзначившись голом та 2 асистами.

Нагадаємо, що Фірман став гравцем Ювентуса ще в 2019 році та виступав за молодіжні команди – зокрема, за U-17 та U-19.

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