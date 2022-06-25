Вингер Ювентуса и сборной Украины U-17 Андрей Фирман попал в список звездочек туринцев, которые могут пойти на повышение в следующем сезоне.

Молодежная команда Ювентуса сообщила в Instagram, что некоторые из игроков из команды U-17 будут переведены в U-19.

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Такое повышение прогнозируют и украинцу Андрею Фирману, который в прошлом сезоне сыграл в 25 матчах, отличившись 6 голами и 1 ассистом.

Такая же участь ожидает Деяна Хюйсена, Лоренцо Ангеле, Джозефа Нонге Боэнду, Алессио Ваччу, Саверио Доманико, Томмазо Гирарделло, Борна Панича, Якуба Винарчика.

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