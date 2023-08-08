Воспитанник днепропетровского Днепра Руслан Червяков подписал контракт с московским Торпедо, несмотря на полномасштабную войну, которую Россия развязала на территории Украины.

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"Я первый раз играл при людях, можно сказать. Когда выходил, колени дрожали. Надо преодолевать себя и играть. Спасибо фанатам за поддержку, их было слышно, иногда они заглушали партнеров по команде.

Я приятно удивлен такой атмосферой на стадионе. Моя цель – прославить Торпедо, вернуть его в высшую лигу и победить в Премьер-лиге, стать легендой клуба", – сказал украинец местным СМИ.

Червяков является воспитанником Днепра, после чего играл в юношеских командах Ингульца и Шахтера. Затем футболист выступал за молодежную команду португальского Жил Висенте.

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