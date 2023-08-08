Вихованець дніпропетровського Дніпра Руслан Червяков підписав контракт з московським Торпедо, попри повносмаштабну війну, яку Росія розв'язала на території України.

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"Я перший раз грав при людях, можна сказати. Коли виходив, коліна тремтіли. Треба переборювати себе і грати. Дякую фанатам за підтримку, їх було чути, іноді вони заглушали партнерів по команді.

Я приємно вражений такою атмосферою на стадіоні. Моя мета – прославити Торпедо, повернути його до вищої ліги та перемогти у Прем'єр-лізі, стати легендою клубу", – сказав українець місцевим ЗМІ.

Червяков є вихованцем Дніпра, після чого грав у юнацьких командах Інгульця та Шахтаря. Потім футболіст виступав за молодіжну команду португальського Жил Вісенте.

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