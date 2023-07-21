Один из поединков квалификации Лиги конференций рассудят украинцы.

Поединок отбора в Лигу конференций между ПАОКом и Бейтаром рассудит Николай Балакин, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать Александр Корнийко и Виктор Нижник, а четвертым судьей назначили Дмитрия Кривушкина.

К слову, поединок квалификации Лиги конференций ПАОК – Бейтар состоится 27 июля, начало в 20:30.

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