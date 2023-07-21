Український арбітр отримав призначення на матч єврокубка
15:30 - Читать на русском
Один з поєдинків кваліфікації Ліги конференцій розсудять українці.
Поєдинок відбору до Ліги конференцій між ПАОКом та Бейтаром розсудить Микола Балакін, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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На лініях йому допомагатимуть Олександр Корнійко та Віктор Нижник, а четвертим суддею призначили Дмитра Кривушкіна.
До слова, поєдинок кваліфікації Ліги конференцій ПАОК – Бейтар відбудеться 27 липня, початок о 20:30.
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