"Сегодня я прочитал, что мистер 80 миллионов жалуется, потому что получил не очень хорошее отношение от защитников Сан-Марино.

"Мы тебя сломаем, терять нечего": форвард МЮ рассказал об угрозах во время матча за сборную

Ну, дорогой, пожалуй, в современном футболе, где пропал физический контакт, ты можешь позволить себе высмеивать нас, маленьких соперников, отвратительными и надоедливыми жестами или симулировать при каждом случае, надеясь на пенальти от VAR. Я бы хотел посмотреть на тебя 15 лет назад, когда в футбол играли только настоящие мужчины! Ты разочаровал меня, Хейлунд. Удачи!" – написал 41-летний Ди Майо в Instagram.

Напомним, Сан-Марино неожиданно дало бой датчанам и даже смогло забить впервые за 2 года, но все же уступило 1:2. Счет отрыл именно Хейлунд.

Золотые "нулевые": палач Динамо с канадским паспортом, Маркевич в Серии А, Месси как школьник и еще 27 фото "старой школы"