"Общался ли уже с кем-то из сборников? Пока нет – нужно сохранять боевой дух и дух соперничества.

Судаков признался, кем восхищается в сборной Италии и на что променял бы выход Украины на чемпионат Европы

Какими были первые мысли, когда узнал, что буду играть против сборной Украины? Хочется увидеть свои способности на фоне такой сильной команды. В первую очередь, хочется сказать о высоких командных качествах нашей сборной. Отдельно выделил бы Судакова и Цыганкова, у которых есть чему поучиться.

Относительно Лехии... У нас будет далеко не оптимальный состав – пять основных игроков отправились в свои сборные. Кроме того, подавляющее количество основных травмированы. Но, в первую очередь, это тренировочный матч, хотя, конечно, в нем мы тоже хотим победить", – сказал Хлань в комментарии Sport-Express.

Напомним, товарищеский матч с Лехией состоится уже сегодня, 16 ноября, в 17:00. Поединок пройдет за закрытыми дверями без камер.

Украина – Лехия: анонс товарищеского матча