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Украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая стали амбассадорами Спортинга

28 октября 11:55 71 Читати українською
Украинские дзюдоисты Билодид и Зантарая стали амбассадорами Спортинга
Билодид и Зантарая стали послами Спортинга

Лиссабонский Спортинг объявил о начале сотрудничества с дзюдоистами Дарьей Билодид и Георгием Зантарая.

Украинские дзюдоисты Георгий Зантарая и Дарья Билодид стали послами Спортинга, сообщает официальный сайт португальского клуба.

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Спортсмены подписали контракты со Спортингом до 2020 года, когда состоятся Олимпийские игры в Токио.

Соглашение со Спортингом не значит, что украинцы будут выступать за португальскую команду на клубных соревнованиях, они просто будут представлять лиссабонцев на различных мероприятиях.

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Презентация Билодид и Зантараи состоится сегодня в перерыве матча 8-го тура чемпионата Португалии против Боавишты.

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Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон Португалия
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