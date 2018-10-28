Українські дзюдоїсти Білодід та Зантарая стали амбасадорами Спортінга

Лісабонський Спортінг оголосив про початок співпраці з дзюдоїстами Дариною Білодід та Георгієм Зантарая.

Українські дзюдоїсти Георгій Зантарая та Дарина Білодід стали амбасадорами Спортінга, повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

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Спортсмени підписали контракти зі Спортінгом до 2020 року, коли відбудуться Олімпійські ігри в Токіо.

Угода зі Спортінгом не означає, що українці будуть виступати за португальську команду на клубних змаганнях, вони просто будуть представляти лісабонців на різних заходах.

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Презентація Білодід і Зантараї відбудеться сьогодні під час перерви матчу 8-го туру чемпіонату Португалії проти Боавішти.