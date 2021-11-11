Бригада Сергея Бойко получила назначение на матч отбора ЧМ между Турцией и Гибралтаром, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях помогут Владимир Володин и Виктор Нижник. Резервный арбитр Виктор Копиевский, а за VAR будут отвечать Евгений Арановский с Виктором Матяшем. 44-летний Бойко впервые станет главным рефери в текущем отборе на чемпионат мира.

Поединок Турция – Гибралтар состоится 13 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:00.

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