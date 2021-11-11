Бригада Сергія Бойка отримала призначення на матч відбору ЧС між Туреччиною та Гібралтаром, інформує офіційний сайт УЄФА.

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На лініях допомагатимуть Володимир Володін та Віктор Нижник. Резервний арбітр Віктор Копієвський, а за VAR відповідатимуть Євген Арановський з Віктором Матяшем. 44-річний Бойко вперше буде головним рефері у поточному відборі на чемпіонат світу.

Поєдинок Туреччина – Гібралтар відбудеться 13 листопада, стартовий свисток пролунає о 19:00.

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