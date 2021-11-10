"Бойко ошибся с назначением штрафного удара. Игрок Ингульца сбоку вытолкнул мяч из-под ноги Пихалёнка, еще только замахнувшегося для игры в мяч. Поскольку Запорожец действовал быстрее, то в точке, где раньше мяч, оказалась нога игрока Ингульца, по которой и врезал Пихалёнок. Это не фол со стороны Запорожца, напротив, здесь больше оснований говорить о нарушении правил Пихалёнка.

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Было бы иначе, если бы игрок Ингульца ударил мяч не со стороны, а с позиции лицом к лицу. Тогда было бы основание расценивать ситуацию как накладку или опасную игру. Даже если предположить, что Бойко трактовал этот эпизод как опасную игру, это не штрафной, а свободный удар.

Это результативная ошибка, причиной которой, полагаю, стали проблемы со зрением Сергея Бойко. Мне из личных источников точно известно о наличии таких проблем. В мгновенных эпизодах, когда нужно все очень быстро увидеть, оценить, проанализировать, эти проблемы проявляются", – поделился Шебек в комментарии UA-Футбол.

Напомним, в матче Ингулец – СК Днепр-1 единственный гол был забит со штрафного, назначенного после этого эпизода.

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