Тарас Качараба, в прошлом году проведший несколько матчей за сборную Украины, добавил в свой трофейный шкаф Кубок Чехии.

Кубок Чехии, финал

Спарта – Славия – 0:2



Голы: Доудера, 59, Панак, 64 (автогол)

Центральный защитник Славии Тарас Качараба второй раз в карьере выиграл Кубок Чехии. В финале турнира, который состоялся в среду, 3 мая, его команда одолела Спарту со счётом 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме – на 59-й минуте отличился Давид Доудера, а спустя пять минут в собственные ворота мяч срезал Филип Панак.

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Сам Качараба просидел всю игру в запасе. Тем не менее, в этом розыгрыше Кубка Чехии Тарас сыграл 3 матча, а потому может считаться полноправным победителем турнира.

Ранее Качараба выигрывал этот трофей в сезоне 2020/21. "Кубок дома", – написал украинец в Instagram после очередного выигрыша трофея.