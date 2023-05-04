Наставник провансальцев раздал кучу комплиментов украинцу, который выступает на правах аренды. СМИ уверяли, что пункт выкупа Малиновского уже активирован.

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"Руслан провел отличную игру против Лиона. Потом был травмирован, но он отличный игрок. После двух-трех матчей он улучшил свою игру. Мне очень нравится то, что Малиновский делает на поле. Он очень качественный игрок", – цитирует Тудора Le Phocéen.

Напомним, Марсель должен заплатить Аталанте 10 млн евро+3 бонусами. В нынешнем сезоне Малиновский отыграл за провансальцев 18 поединков и забил 2 гола.

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