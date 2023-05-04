Малиновский покорил тренер Марселя: "Мне очень нравится то, что он делает на поле"
Главный тренер Марселя Игор Тудор доволен выступлениями Руслана Малиновского после зимнего перехода из Аталанты.
Наставник провансальцев раздал кучу комплиментов украинцу, который выступает на правах аренды. СМИ уверяли, что пункт выкупа Малиновского уже активирован.
Жена Малиновского озвучила истинную причину отсутствия Руслана в составе Марселя
"Руслан провел отличную игру против Лиона. Потом был травмирован, но он отличный игрок. После двух-трех матчей он улучшил свою игру. Мне очень нравится то, что Малиновский делает на поле. Он очень качественный игрок", – цитирует Тудора Le Phocéen.
Напомним, Марсель должен заплатить Аталанте 10 млн евро+3 бонусами. В нынешнем сезоне Малиновский отыграл за провансальцев 18 поединков и забил 2 гола.
Арсенал победил Челси и вернул лидерство – Зинченко помог с двумя голами и привез один, Мудрик дал три паса под удар