Тарас Качараба, який минулого року провів кілька матчів за збірну України, додав у свою трофейну шафу Кубок Чехії.

Кубок Чехії, фінал

Спарта – Славія – 0:2



Голи: Доудера, 59, Панак, 64 (автогол)

Центральний захисник Славії Тарас Качараба вдруге в кар'єрі виграв Кубок Чехії. У фіналі турніру, який відбувся в середу, 3 травня, його команда здолала Спарту з рахунком 2:0. Обидва м'ячі було забито в другому таймі – на 59-й хвилині відзначився Давид Доудера, а через п'ять хвилин у власні ворота м'яч зрізав Філіп Панак.

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Сам Качараба просидів усю гру в запасі. Проте в цьому розіграші Кубка Чехії Тарас зіграв 3 матчі, а тому може вважатися повноправним переможцем турніру.

Раніше Качараба вигравав цей трофей у сезоні 2020/21. "Кубок вдома", – написав українець в Instagram після чергового виграшу трофея.

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