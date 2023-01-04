Украинец стал лучшим тренером года в Камбодже
Олег Старинский продолжает собирать награды в экзотическом первенстве.
Наставник Пномпень Краун Олег Старинский признан лучшим тренером в прошлом сезоне в чемпионате Камбоджи.
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Напомним, 37-летний специалист второй раз подряд привел свою команду к чемпионству. Экспертов поразили лидерские качества украинца, сумевшего ликвидировать отставание в 18 пунктов от Висакхи. Команды на финише набрали одинаковое количество очков (52), но благодаря лучшим результатам в очных поединках золотые медали достались именно команде украинца.
К слову, в активе Пномпень Краун и Суперкубок Камбоджи-2022.
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