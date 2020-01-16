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Коротецкий разорвал соглашение с Сабаилом

16 января 08:27 108 Читати українською
Коротецкий разорвал соглашение с Сабаилом
Игорь Коротецкий / фото: ФК Сабаил

Украинский защитник Игорь Коротецкий больше не является игроком азербайджанского Сабаила.

Сабаил разорвал контракт с Игорем Коротецким по обоюдному соглашению, сообщает Azerifootball.

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Отмечается, что соглашение было рассчитано до лета 2020 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество уже зимой.

Добавим, что Коротецкий присоединился к Сабаилу летом 2018 года, но из-за травмы вообще провел всего 7 матчей.

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