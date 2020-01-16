Украинский нападающий разорвал контракт с Ригой

Форвард Мирослав Славов завершил свои выступления в составе латвийской Риги.

Клуб на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с 29-летним игроком по обоюдному согласию.

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Славов присоединился к Риге летом 2019-го, однако так и не смог закрепиться в основе команды. Украинец провел лишь девять матчей в чемпионате Латвии и отметился тремя голами. Столько же мячей он забил в двух поединках национального Кубка.

Напомним, ранее нападающий выступал за арабский Кхорфаккан, немецкие Аален, Берлинер и другие клубы. В Украине Славов играл за донецкий Металлург.

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