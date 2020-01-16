toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Украинский нападающий разорвал контракт с Ригой

16 января 06:30 216 Читати українською
Украинский нападающий разорвал контракт с Ригой
Мирослав Славов / Сайт Риги

Форвард Мирослав Славов завершил свои выступления в составе латвийской Риги.

Клуб на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с 29-летним игроком по обоюдному согласию.

Кравец официально вернулся в Луго

Славов присоединился к Риге летом 2019-го, однако так и не смог закрепиться в основе команды. Украинец провел лишь девять матчей в чемпионате Латвии и отметился тремя голами. Столько же мячей он забил в двух поединках национального Кубка.

Напомним, ранее нападающий выступал за арабский Кхорфаккан, немецкие Аален, Берлинер и другие клубы. В Украине Славов играл за донецкий Металлург.

"Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна

blog_ava
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
17 января
808
Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Мирослав Славов Мирослав Славов Рига Рига
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
58
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук