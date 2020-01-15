"Те, що з ним витворяють, неможливо описати": Мбаппе і голкіпер-сепаратист у реакції іспанських фанів на трансфер Луніна

Андрій Лунін офіційно змінив клуб. Після великого кар'єрного застою голкіпер збірної України поїхав за ігровою практикою в Ов'єдо.

Молодий воротар відчує максимальний тиск у Сегунді. Йому доведеться рятувати команду, яка ризикує понизитись у класі. Астурійці посідають 17-ту сходинку (23 очки після 22-х турів), перебуваючи на відстані витягнутої руки від небезпечної зони. Чому Лунін обрав майже безнадійний варіант? Йому обіцяють регулярну ігрову практику – те, чого не могли дати Леганес і Вальядолід. 34-річний голкіпер Нерео Шампань навряд чи стане проблемою. Іспанський ветеран складає зброю, непереконливо провівши першу частину сезону. Ов'єдо був серед лідерів за пропущеними м'ячами (33).

Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо

Новий трансфер Луніна викликав шквал обговорень у іспанських соцмережах. Уболівальники Реала святкують, бо українець бодай десь зможе демонструвати свою майстерність, прихильники Вальядоліда насміхаються, а фанати Ов'єдо кайфують від "найкращого підписання за багато часу", хоча й не приховують занепокоєння через "простій" Андрія.

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Офіційний твіттер Ов'єдо заговорив українською з нагоди підписання нашого чемпіона світу U-20. "Привіт, Луніне", – йдеться у дописі щодо піврічної оренди Андрія, яка перетворилась у мильну оперу через фінансові проблеми астурійського клубу. На щастя, трансфер таки вдалося реалізувати завдяки розвантаженню зарплатної відомості. "Сині" пожертвували 28-річним форвардом Хоселу.

Топовий мадридський журналіст Томас Ронсеро, який представляє AS та El Chiringito, відчув велике полегшення після переходу українця. "Бажаю успіхів нашому Луніну у такому великому, історичному клубі як Ов'єдо. Сподіваюсь, він насолоджуватиметься ігровим часом, на який заслуговує", – зазначив авторитетний медійник (близько 2 млн читачів у соціальних мережах).

Mucha suerte a nuestro Lunin en un club grande e histórico como el @RealOviedo . Ojalá disfrute de los minutos que merece. — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) January 15, 2020

Популярний відеоблогер Давід Де лас Ерас вважає, що Реал прийняв блискуче рішення, розірвавши угоду з Вальядолідом: "В Ов'єдо він гратиме стабільно – це те, що йому потрібно. Сегунда стане для нього хорошим місцем, щоб рости та прогресувати".

Фанати "бланкос" в перші хвилини після оголошення чергової оренди Луніна з гумором реагували на заяву королівського клубу. Багато хто вже зачекався від Флорентіно Переса придбання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе, тож новина про багатостраждального воротаря стала для них невеличким розчаруванням. "Лунін переходить в Ов'єдо, а я подумав, що вони оголошують Мбаппе", – бідкається один з юзерів. Твіти схожого змісту зустрічаються регулярно.

Lunin al Oviedo y yo pensando que estaban anunciando a Mbappe. https://t.co/70Eaf4d21v — Naike (@rmnaike) January 15, 2020

Чимало прихильників Реала висловлюють занепокоєння ситуацією українця, який змінює вже третій клуб за півтора року. Мовляв, Перес та його помічники ризикують знищити кар'єру Луніна: "Те, що ми витворяємо з ним, неможливо описати словами. Як же ми нехтуємо його талантом".

Інші "мадрідістас" знаходять великий плюс у переїзді голкіпера збірної України на 30-тисячний Карлос Тартьєре, навіть попри те, що астурійський клуб представляє другий дивізіон. "Я очікую, що він отримає ігровий час, на який заслуговує. Сильний воротар з великим майбутнім", – зазначає фанат Реала "Саймон".

Ще один юзер додає: "Хороше рішення Реала. Тримати воротаря в оренді без практики – абсурд. Лунін має потенціал для виступів у Прімері, але зараз важливо здобувати досвід і стабільність".

"Я вважаю, що Лунін повинен виступати у топ-чемпіонаті. Подивимось, як йому піде в Ов'єдо", – пише прихильник астурійської команди.

Уболівальник мадридського гранда, який називає себе "задом Азара", дотримується схожої думки: "Якщо Лунін гратиме завжди – це буде вигідна угода для усіх сторін. Однак, цього хлопчиська потрібно було відправити у клуб Прімери. Мені на думку спадають щонайменше п'ять команд, де він був би безапеляційним гравцем основи".

Звісно, що не обійшлось вже без традиційної перепалки фанів Реала та Вальядоліда через орендованих "біло-фіолетовими" гравців мадридського клубу. "Пуселі" дорікають кар'єрним застоєм трьох молодих виконавців, включно з українцем. "Нарешті Лунін вибрався з цієї пекельної та нещасної команди. Нехай їхній тренер, який ненавидить Мадрид, залишається зі своїм воротарем-сепаратистом (каталонець Жорді Масіп, – прим.ред). Тепер нам потрібно витягнути звідти Де Фрутоса та Хаві Санчеса, і більше не орендувати їм жодного футболіста".

"Пуселанос" з відповіддю не забарились: "Дякуємо, Ов'єдо. Нарешті мадрідістас перестануть нас атакувати через те, що Лунін не грає".

Дехто реагував більш агресивно, відверто кепкуючи з українця: "Якщо Лунін – найкращий голкіпер в історії, чому він перебував у тіні двох воротарів, Куельяра та Масіпа, які, на вашу думку, ще й не мають рук... Щось тут не так".

Натомість фани Ов'єдо здебільшого тріумфують. Вони вважають Луніна великою зіркою та сподіваються, що екс-кіпер Зорі допоможе зберегти прописку в Сегунді. "Якщо Лунін виправдає мої очікування, це буде найкращий трансфер за багато часу (з погляду на якість і необхідність). Він дуже швидко підніме нас вгору".

"Коли він стане найкращим воротарем світу, ви зможете розповідати, що його легенда розпочалась в Ов'єдо. Бережіть Луніна", – пафосно додає фанат Мадрида.

Хоча, серед прихильників астурійського клубу знаходяться й ті, хто не випромінює особливого захоплення: "Усі вважають трансфер Луніна розкішшю. Але я хотів би дізнатись, скільки матчів за його участі ви бачили, якщо не брати до уваги Кубок Іспанії. Я не висловлюю свою думку, бо в житті не бачив, як він грає. Його доробок в Іспанії – лава запасних. З цим все було добре".

"Бідолашний Лунін вже навіть не має сил, щоб посміхнутись", – зазначає інший фан Ов'єдо, натякаючи, що українець навряд чи здійснив свою мрію, перебравшись у другий дивізіон.

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