Экс-форвард Оболони, Металлиста и ряда других украинских клубов Артур Мурза, который является воспитанником школы Шахтера, таки перебрался в страну-оккупанта.

Согласно Transfermarkt, Артур Мурза с 13 марта является игроком российского Мурома (третий дивизион).

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Контракт нападающего с клубом из России рассчитан до 31 декабря этого года. Артур уже успел официально дебютировать за Муром и провел 45 минут на поле.

Напомним, Мурза – уроженец Волновахи Донецкой области. Начинал заниматься футболом в Академии Шахтера. Первым профессиональным клубом стал Мариуполь. Играл также за Волынь, Краматорск, Горняк-Спорт, Оболонь, Металлист, казахские Кызыл-Жар и Аксу, литовскую Вальмиеру. Последний его клубом был австрийский Капфенберг, который он покинул в начале февраля. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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