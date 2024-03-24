Екс-форвард Оболоні, Металіста та низки інших українських клубів Артур Мурза, який є вихованцем школи Шахтаря, таки перебрався до країни-окупанта.

Згідно з Transfermarkt, Артур Мурза з 13 березня є гравцем російського Мурома (третій дивізіон).

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Контракт нападника з клубом із Росії розрахований до 31 грудня цього року. Артур вже встиг офіційно дебютувати за Муром та провів 45 хвилин на полі.

Нагадаємо, Мурза – уродженець Волновахи Донецької області. Розпочинав займатися футболом в Академії Шахтаря. Першим професіональним клубом став Маріуполь. Грав також за Волинь, Краматорськ, Гірник-Спорт, Оболонь, Металіст, казахські Кизил-Жар та Аксу, литовську Вальмієру. Останній його клубом був австрійський Капфенберг, який він покинув на початку лютого. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

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