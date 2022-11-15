Жидков приехал в Польшу еще четыре года назад и выступал за команду Венгжанка из 7-й лиги. Сейчас 21-летний украинец приостановил футбольную карьеру, чтобы пойти защищать родину. В последнем матче Венгжанки партнеры и соперники устроили Николаю коридор почета, а представители клуба подарили памятную футболку и букет цветов в цветах флагов Украины и Польши.

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"Во время последнего матча мы стали свидетелями трогательных моментов. Наш лучший игрок Николай Жидков принял очень сложное решение о приостановлении футбольной карьеры. Во время агрессии врага против Украины он не остался пассивным и решил вернуться на родину защищать ее границы.

Ты в который раз доказываешь нам всем, что не только великий футболист, но и, прежде всего, замечательный человек. Мы с тобой. Ждем скорейшего возвращения", – говорится в заявлении клуба в Facebook.

Сам Николай Жидков, родившийся в Кропивницком, не видит героизма в своем поступке. "Я знаю, что видео моего прощания распространили в Польше и Украине, что меня называют героем. Я не герой. Герои – это те, кто почти 9 месяцев борется за волю Украины. Но такой поступок клуба стал очень приятным для меня.

Думаю, каждый украинец уже понимает, что означает эта война. Где он должен быть, и что ему делать. Раньше я мог помочь другим способом, но этого уже недостаточно. Если мы хотим иметь свободную страну, то должны дать нечто большее от себя. Я и так долго ждал, многие там 9 месяцев воюют. Боюсь ли? Когда я здесь, то нет. Но когда пойду, наверное, будет страшно.

Если украинцы ничего не будут делать и не будут воевать, эта война придет ко всем, не только в Украине. Мне очень хорошо в Польше, я заработал немного денег. Но если я хочу жить в Украине, то должен бороться за ее свободу. Стремлюсь жить в свободной стране, в мире, но сначала я и другие украинцы должны бороться за это", – цитирует Николая Жидкова Dziennik Polski.

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