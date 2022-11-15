Жидков приїхав у Польщу ще 4 роки тому та виступав за команду Венгжанка із 7-ї ліги. Зараз 21-річний українець призупинив футбольну кар'єру, щоб піти захищати батьківщину. Під час останнього матчу Венгжанки партнери та суперники влаштували Миколі коридор пошани, а представники клубу подарували пам'ятну футболку і букет квітів у кольорах прапорів України та Польщі.

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"Під час останнього матчу ми стали свідками зворушливих моментів. Наш найкращий гравець, Микола Жидков, ухвалив дуже складне рішення про призупинення футбольної кар'єри. Під час агресії ворога проти України він не залишився пасивним і вирішив повернутися на батьківщину захищати її кордони.

Ти вкотре доводиш нам усім, що є не тільки великим футболістом, але й, перш за все, чудовою людиною. Ми з тобою. Чекаємо якнайшвидшого повернення", – йдеться в заяві клубу у Facebook.

Сам Микола Жидков, який народився у Кропивницькому, не бачить героїзму у своєму вчинку. "Я знаю, що відео мого прощання поширили в Польщі та Україні, що мене називають героєм. Я не герой. Герої – це ті, хто майже 9 місяців бореться за волю України. Але такий вчинок клубу став дуже приємним для мене.

Думаю, кожен українець уже розуміє, що означає ця війна. Де він має бути, і що йому робити. Раніше я міг допомогти іншим способом, але цього вже недостатньо. Якщо ми хочемо мати вільну країну, то повинні дати щось більше від себе. Я і так довго чекав, багато хто там 9 місяців воює. Чи боюся? Коли я тут, то ні. Але коли піду, напевно, буде страшно.

Якщо українці нічого не робитимуть і не будуть воювати, то ця війна прийде до всіх, не тільки в Україні. Мені дуже добре в Польщі, я заробив трохи грошей. Але якщо я хочу жити в Україні, то маю боротися за її свободу. Прагну жити у вільній країні, в мирі, але спочатку я та інші українці повинні боротися за це", – цитує Миколу Жидкова Dziennik Polski.

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