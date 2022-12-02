Шэмрок Роверс в своем твиттере сообщил, что контракт с Виктором Серденюком завершился, из-за чего игрок покинет клуб.

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"Мы хотели бы поблагодарить Виктора за его преданность в течение его короткого времени в Шэмрок Роверс и пожелать ему всего лучшего в его будущей карьере", – говорится в сообщении.

Отметим, что Серденюк – бывший игрок Балкан, Кременя, Черноморца и Реал Фармы. Украинец присоединился к команде 1 сентября и провел три неполных поединка в чемпионате. Также сыграл в двух встречах Лиги конференций.

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