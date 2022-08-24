Как стало известно "Футбол 24", Андрей Фирман проведет следующий сезон в СПАЛе. Ювентус отдал юного украинца в годичную аренду. 17-летний вингер будет играть за молодежную команду СПАЛа.

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Предыдущий сезон Фирман отыграл в Ювентусе U-17, где отличился 6 голами и 1 ассистом. Андрея летом перевели в примаверу Юве, но затем оформили трансфер для лучшего развития карьеры.

Кстати, как рассказывала мать Андрея, СПАЛ интересовался украинцем еще до перехода в академию Ювентуса, однако тогда парень выбрал топ-клуб. Фирман играет за сборную Украины U-17.

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