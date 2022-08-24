Як стало відомо "Футбол 24", Андрій Фірман проведе наступний сезон у СПАЛі. Ювентус віддав юного українця в річну оренду. 17-річний вінгер гратиме за молодіжну команду СПАЛа.

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Попередній сезон Фірман відіграв у Ювентусі U-17, де відзначився 6 голами та 1 асистом. Андрія влітку перевели у прімаверу Юве, але потім оформили трансфер для кращого розвитку кар'єри.

До речі, як розповідала мати Андрія, СПАЛ цікавився українцем ще до переходу в академію Ювентуса, однак тоді хлопець обрав топ-клуб. Фірман грає за збірну України U-17.

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