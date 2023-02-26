"В Бельгии играть сложнее. Здесь на порядок сильнее команды. В Бельгии нет большой разницы по уровню соперников. Когда играешь на домашнем стадионе, то можешь обыграть любого. Скорости тоже сильно отличаются – в Бельгии футбол намного интенсивнее.

Украинский легионер озвучил сроки восстановления от тяжелой травмы – игрок намерен сыграть на молодежном Евро

Было сложно привыкнуть к более высокому уровню и скоростям? Первый месяц адаптировался. Надо было понять, как играет команда. Сначала было немного сложно. Но старался двигаться к этому уровню, и уже через месяц все было хорошо", – рассказал Сыч в интервью Fanday.

Стоит заметить, что за Кортрейк Алексей Сыч выступает на правах аренды, но бельгийский клуб имеет возможность выкупить его контракт у львовского Руха. В Лиге Жупиле украинец уже успел сыграть 12 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. В январе украинец получил повреждение медиальной связки колена.

Цыганков ассистом приближает к Европе: Жирона шокировала Атлетик с двумя автоголами и фейлом кипера в дикой перестрелке