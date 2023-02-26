"У Бельгії грати складніше. Тут на порядок сильніші команди. У Бельгії немає великої різниці за рівнем суперників. Коли граєш на домашньому стадіоні, то можеш обіграти будь-кого. Швидкості теж сильно відрізняються – у Бельгії футбол набагато інтенсивніший.

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Було складно звикнути до більш високого рівня та швидкостей? Перший місяць адаптувався. Треба було зрозуміти, як грає команда. Спочатку було трохи складно. Але намагався рухатися до цього рівня, і вже через місяць усе було добре", – розповів Сич в інтерв'ю Fanday.

Варто зауважити, що за Кортрейк Олексій Сич виступає на правах оренди, але бельгійський клуб має можливість викупити його контракт у львівського Руха. У Лізі Жупіле українець вже встиг зіграти 12 матчів, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист. В січні українець отримав ушкодження медіальної зв’язки коліна.

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