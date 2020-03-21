toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Украинец Каленчук дебютировал в Беларуси с удаления за четыре минуты, но его команда победила – видеообзор матча

15:58 45 Читати українською
Украинец Каленчук дебютировал в Беларуси с удаления за четыре минуты, но его команда победила – видеообзор матча
Максим Каленчук / Сайт ФК Львов

Первый матч хавбека Максима Каленчука за белорусский Витебск получился довольно неоднозначным.

Чемпионат Беларуси, 1 тур

Витебск – Городея – 1:0

Гол: Игнатенко, 20 (аг)

Удаление: Каленчук, 45+1 (В)

Команда украинца захватила иницативу с первых минут и смогла выйти вперед благодаря автоголу Игнатенко. Доминирование Витебска продолжалось, но вдруг вмешался арбитр, который показал две желтые карточки Каленчуку за четыре минуты. Во втором случае рефери явно мог ограничиться менее строгим наказанием.

Экс-игрок Карпат дебютным голом принес своей команде победу в матче чемпионата Беларуси

Даже игра в меньшинстве не помешала хозяевам одержать победу. Городея не была настроена на агрессивность в атаке, ограничившись несколькими стандартами – 1:0.

Напомним, Каленчук выступал на родине за каменскую Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Он присоединился к Витебску этой зимой на правах свободного агента.

"Тренувалися у селах, де кури полями бігали": як шокувати Динамо і Шахтар за 9 днів – він забив обом грандам

blog_ava
Магия на Стэмфорд Бридж, шок Симена, удивительные бисиклеты: лучшие голы Роналдиньо – великого шоумена в мире футбола
09:57
989
Теги
Украинцы за рубежом Мир Беларусь Максим Каленчук Максим Каленчук Видеоновости Витебск Витебск
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Ювентус
21:45
Лечче
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук