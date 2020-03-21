Украинец Каленчук дебютировал в Беларуси с удаления за четыре минуты, но его команда победила – видеообзор матча

Первый матч хавбека Максима Каленчука за белорусский Витебск получился довольно неоднозначным.

Чемпионат Беларуси, 1 тур

Витебск – Городея – 1:0

Гол: Игнатенко, 20 (аг)

Удаление: Каленчук, 45+1 (В)

Команда украинца захватила иницативу с первых минут и смогла выйти вперед благодаря автоголу Игнатенко. Доминирование Витебска продолжалось, но вдруг вмешался арбитр, который показал две желтые карточки Каленчуку за четыре минуты. Во втором случае рефери явно мог ограничиться менее строгим наказанием.

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Даже игра в меньшинстве не помешала хозяевам одержать победу. Городея не была настроена на агрессивность в атаке, ограничившись несколькими стандартами – 1:0.

Напомним, Каленчук выступал на родине за каменскую Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Он присоединился к Витебску этой зимой на правах свободного агента.

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