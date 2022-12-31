Украинец и испанцы: Коноплянка выделил 3 лучших тренеров в карьере
Украинский хавбек Краковии Евгений Коноплянка сформировал тройку лучших наставников, под руководством которых когда-либо работал.
"Не могу не назвать Маркевича и Рамоса. Это были одни из лучших лет Днепра. Трудно было построить такую команду, которая могла дать бой Шахтеру и Динамо, когда они не знали, что делать с нами, и мы боролись за чемпионство. И конечно, Унаи Эмери.
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Эмери очень нравился по стилю игры, нереально классный футбол и интересен болельщикам. У него политика футбола такова, что он с любой командой может показать хороший результат", – подчеркнул Коноплянка на YouTube-канале Влады Седан.
Напомним, Евгений в свои 33 года попробовал силы в 5 командах – родном Днепре, испанской Севилье, немецком Шальке, Шахтере и польской Краковии. С последней экс-хавбек сборной Украины имеет контракт до лета 2023-го.