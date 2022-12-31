"Не можу не назвати Маркевича і Рамоса. Це були одні з найкращих років Дніпра. Важко було побудувати таку команду, яка могла дати бій Шахтарю і Динамо, коли вони не знали, що робити з нами, і ми боролися за чемпіонство. І, звичайно, Унаї Емері.

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Емері дуже подобався за стилем гри, нереально класний футбол і цікавий для вболівальників. У нього політика футболу така, що він із будь-якою командою може зробити хороший результат", – наголосив Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

Нагадаємо, Євген у свої 33 роки спробував сили у 5 командах – рідному Дніпрі, іспанській Севільї, німецькому Шальке, Шахтарі та польській Краковії. З останньою ексхавбек збірної України має контракт до літа 2023-го.

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