"Однажды меня по спинке кто-то бьет и говорит: "Привет, я директор Ливерпуля". Я такой: "Та нет!". Сначала стал смеяться, думал, что это какой-то розыгрыш. Затем он представил весь свой персонал и сказал: "Мы здесь с конкретными целями, можно прямо сегодня проходить МРТ, и, если со здоровьем все в порядке, то завтра же вылетаем в Ливерпуль".

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Думаю: "Круто, значит, уже договорились с клубом, отлично". Ливерпуль был уверен, что Днепр не отклонит предложение в 25 миллионов фунтов. У меня оставалось полгода по контракту – ну, то есть лучше отдавать, почему нет? Я дал Днепру, что мог, и еще и отблагодарил клуб за то, что меня воспитали – всем хорошо.

Помню, уже кончалось трансферное окно, но Ливерпуль как-то продлил его на час. Наверное, они подали какую-нибудь заявку, чтобы это сделать. Я просил отпустить меня: "Пожалуйста, это моя мечта". Уговаривал как мог. Когда трансфер не состоялся, у представителей Ливерпуля был шок: "А как это? Сколько тогда нужно?" Насколько я знаю, в Днепре хотели видеть всю сумму моментально, а Ливерпулю требовалось пару дней на оформление сделки", – поделился Коноплянка на YouTube-каналі Влади Седан.

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