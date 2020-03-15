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Украинец Бондаренко отличился дебютным голом в чемпионате Казахстана – он выступает на позиции защитника

22:15 42 Читати українською
Украинец Бондаренко отличился дебютным голом в чемпионате Казахстана – он выступает на позиции защитника
Каспий – Астана – 2:3 / фото ФК Каспий

Новичок казахского Каспия Тарас Бондаренко забил в ворота Астаны в матче 2-го тура регулярного первенства. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Казахстана 2020. 2-й тур

Каспий – Астана – 2:3

Голы: Станиславевич, 63, Бондаренко, 90+2 – Сигурьонссон, 16, (пен.), Барсегян, 18, Логвиненко, 41

Астана в первом тайме оформила комфортное преимущество: уже на 18 минуте счет был 0:2 благодаря голам Сигурьонссон и Барсегяна. Логвиненко перед перерывом сделал преимущество разгромным. Во втором тайме Станиславевич один мяч отыграл, а под занавес поединка Бондаренко сделал разницу минимальной, замкнув подачу с углового.

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Таким образом, Астана набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу, Каспий с 0 очков остался предпоследним. Отметим, что Астана провела уже третий матч в сезоне, а эта игра стала для Тараса Бондаренко только второй за новый клуб.

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