Динамо Брест с Милевским и Нойком в составе вышло в полуфинал Кубка Беларуси – не обошлось без серии пенальти

Артем Милевский и Александр Нойок помогли Динамо Брест обыграть Ислочь в серии пенальти в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.

Кубок Беларуси 2019/20, 1/4 финала

Ислочь – Динамо Брест – 0:0 (серия пенальти – 3:5)

Первый тайм прошел достаточно ровно, команды обменялись моментами. Хотя Ислочь была ближе к голу, Януш в середине тайма попал в перекладину. Во второй половине за Динамо мог классно отличиться Быков, но с его ударом через себя справился голкипер. Матч перешел в овертайм, а после дело дошло до серии пенальти, в которой одноклубники Милевского оказались сильнее.

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Отметим, что Нойок и Милевский вышли с первых минут, однако Артема заменили в конце основного времени поединка. Нойок же отыграл все 120 минут и отметился реализованным пенальти в серии. Хачериди остался на замене и так и не появился на поле.