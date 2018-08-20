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Українець Акубардія забив гол у дебютному матчі за Гомель

22:28 999 Читать на русском
Українець Акубардія забив гол у дебютному матчі за Гомель
Бадрі Акубардія / Золотий талант

Український захисник Бадрі Акубардія відзначився за свій новий клуб.

Акубардія перейшов у Гомель лише кілька днів тому, але вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату Білорусі проти Торпедо Мінськ.

А на 60-ій хвилині матчу український захисник відкрив рахунок у грі. Акубардія отримав м'яч від партнера у штрафному майданчику суперника та красивим сильним ударом в один дотик відправив м'яч у нижній кут воріт.

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Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь команди українця.

Відео гола Акубардії дивіться з 2:15

Теги
Світ Бадрі Акубардія Бадрі Акубардія Гомель Гомель Білорусь Українці за кордоном
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