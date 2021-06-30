"Это не красная карточка. Он имеет полное право так выбивать мяч. Замедленный повтор снова сделал эпизод значительно хуже, чем он был на самом деле. Это абсурдно.

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Тот, кто понимает игру, скажет, что это не красная. Понимаете? Когда ты сильно выбиваешь мяч, то почти невозможно не протянуть ногу дальше. Это не должно быть фолом просто потому, что кто-то, выбивая жестко мяч, протянул ногу дальше и случайно нанес сопернику травму. О красной даже не стоит говорить", – написал Линекер в Twitter.

Заметим, что сначала Орсато ограничился желтой, но после просмотра повтора немедленно удалил Даниэльссона.

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