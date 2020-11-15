Подопечные Лёва на классе переиграли команду Шевченко в 5-м туре ЛН со счетом 3:1. За этим поединком в Германии наблюдало невероятное количество людей.

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По информации Kicker, матч объединил перед экраном телевизора 8,16 млн зрителей – это более 26% аудитории немецкого рынка. Издание отмечает, что это значительный рост по сравнению со спаррингом против Чехии (1:0), который прошел 11 ноября. Тогда за матчем наблюдали лишь 5,42 млн фанатов, что было одним из худших показателей за последние 20 лет.

После 5-ти туров команда Лёва лидирует в турнирной таблице Лиги наций группы А4. Испания идет второй, Украина – третья, а замыкает квартет Швейцария.

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