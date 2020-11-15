Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния между Германией и Украиной в 5-м туре Лиги наций (3:1).

Самым эффективным игроком поединка был признан Эдуард Соболь – он набрал 335 баллов. 25-летний защитник отдал 82% точных передач, сделал 3 ключевых паса и выиграл 9 единоборств, информирует Tribuna со ссылкой на InStat.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов и обзор матча

В топ-3 среди "сине-желтых" попали хавбек Руслан Малиновский (328) и защитник Илья Забарный (310). Худшим в составе сборной стал универсал Александр Зинченко (247).

Лучшим игроком поединка назвали защитника Бундестим Филиппа Макса с 375 баллами.

Заметим, несмотря на поражение от Германии сборная Украины сохранила третье место в группе А4 Лиги наций. Уже во вторник, 17 ноября, "сине-желтых" ожидает решающее противостояние со Швейцарией.

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