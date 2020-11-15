Підопічні Льова на класі переграли команду Шевченка у 5-му турі ЛН з рахунком 3:1. За цим поєдинком у Німеччині спостерігала неймовірна кількість людей.

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За інформацією Kicker, матч об'єднав перед екраном телевізора 8,16 мільйонів глядачів – це понад 26% аудиторії німецького ринку. Видання зазначає, що це значне зростання у порівнянні зі спарингом проти Чехії (1:0), який пройшов 11 листопада. Тоді за поєдинком спостерігали лише 5,42 млн фанатів, що було одним із найгірших показників за останні 20 років.

Після 5-ти турів команда Льова лідирує у турнірній таблиці Ліги націй групи А4. Іспанія йде другою, Україна – третя, а замикає квартет Швейцарія.

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