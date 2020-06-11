Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

Овертайм — 12:00 12
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Бавария обыграла Айнтрахт и вышла в финал Кубка Германии – классные Перишич и Мюллер, кровь Киммиха, очень разные таймыГермания — 10 июнь 213
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