Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Полный перечень команд опубликован на официальном сайте ФИФА.

Шевченко признался, когда соберется сборная Украины

Украина осталась на 24 строчке между Уэльсом и Венесуэлой. Из-за пандемии коронавируса сборные были вынуждены отменить свои матчи, поэтому в рейтинге почти не произошло изменений по сравнению с последней версии 9 апреля – только Южный Судан поднялся и теперь делит 168 место с Бермудскими островами.

Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.

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