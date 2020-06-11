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Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА

11:37 18 Читати українською
Украина в очередной раз сохранила место в топ-25 сильнейших рейтинга ФИФА
Сборная Украины / Сайт УАФ

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Полный перечень команд опубликован на официальном сайте ФИФА.

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Украина осталась на 24 строчке между Уэльсом и Венесуэлой. Из-за пандемии коронавируса сборные были вынуждены отменить свои матчи, поэтому в рейтинге почти не произошло изменений по сравнению с последней версии 9 апреля – только Южный Судан поднялся и теперь делит 168 место с Бермудскими островами.

Лучшей сборной по версии ФИФА остается Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.

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