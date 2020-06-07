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Шевченко признался, когда соберется сборная Украины

7 июня 23:07 33 Читати українською
Шевченко признался, когда соберется сборная Украины
Андрей Шевченко / УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о планах на будущее.

"При лучшем сценарии мы соберемся в сентябре, сыграем первые матчи Лиги наций. 9-10 месяцев мы не видели футболистов. Хотелось бы иметь больше времени на общение и работу с командой.

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Сейчас тот же состав остается. У нас команда укомплектована, никаких изменений не будет. Мы за всеми следим, смотрим. Есть наработки, планы. В будущем будем просматривать футболистов, у которых тоже появится шанс попасть в сборную", – сказал Шевченко в комментарии программе "Великий футбол".

Напомним, на заседании XXIII Конгресса УАФ, который состоялся во Львове 7 июня, исполком УАФ проголосовал за продолжение сотрудничества с 43-летним специалистом. Новое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

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Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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