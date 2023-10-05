Исландский Брейдаблик принимает Зарю во 2 туре Лиги конференций 2023/24. Стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию игры читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Брейдаблик – Заря на "Футбол 24", стартует в 19:45 по киевскому времени. В первом туре Лиги конференций команда Валерия Кривенцова в Польше расписала номинально домашнюю ничью с Гентом (1:1). Брейдаблик на выезде проиграл Маккаби Тель-Авив (2:3) и замыкает турнирную таблицу группы B с нулем очков.

Брейдаблик – Заря: анонс матча Лиги конференций

Исландцы начинали евросезон в Лиге чемпионов и прошли Шемрок Роверс, но во втором раунде квалификации уступили Копенгагену. В Лиге Европы Брейдаблик вылетел от боснийского Зрински и опустился в Лигу конференций. Заря, как известно, тоже играла в квалификации ЛЕ, где проиграла пражской Славии.

Где смотреть матч Брейдаблик – Заря онлайн? Поединок Лиги конференций показывает MEGOGO. Следить за основными событиями игры можно в онлайн-трансляции "Футбол 24".

Стартовые составы на матч Брейдаблик – Заря:

Брейдаблик: А. Эйнарссон – Гюннлейгссон, Муминович, Маргейрссон, Лудвикссон – В. Эйнаррсон, А. Сигурдарсон, Эйольфссон – Сванторссон, Стейндорссон, Ольсен.

Заря: Турбаевский – Кирюханцев, Джордан, Снурницын, Вантух – Яцик – Антюх, Мишнев, Нагнойный – Горбач, Герреро.