ФИФА обнародовала даты, в которые состоятся матчи отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

По итогам договоренностей с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами Исполнительный комитет УЕФА принял наверстать матчи сборных, отмененные из-за паузы в марте 2020 года и переноса Евро с лета 2020-го на 2021.

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Эти встречи будут сыграны благодаря продолжению окон в календаре ФИФА в марте и сентябре 2021 года. В эти отрезки сборные проведут не по два, а по три матча, сообщает официальный сайт УЕФА.

Календарь матчей европейских сборных в 2021 году, в случае одобрения, будет выглядеть так:

22 – 31 марта – 3 тура.

31 мая – 8 июня – товарищеские встречи в рамках подготовки к Евро.

30 августа – 8 сентября – 3 тура.

4 – 12 октября – 2 тура.

8 – 16 ноября – 2 тура.

21 – 29 марта 2022 года – стыковые матчи отбора ЧМ-2022.

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