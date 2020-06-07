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Украина уничтожила Сербию, Яремчук забил дебютный гол за сборную – год назад прошел легендарный матч на Арене Львов

13:34 53 Читати українською
Украина уничтожила Сербию, Яремчук забил дебютный гол за сборную – год назад прошел легендарный матч на Арене Львов
Украина – Сербия 5:0 / УАФ

7 июня 2020-го исполнился год со дня роскошной победы Украины над Сербией (5:0) в рамках отбора на Евро-2020. Вспоминаем эти мгновения эйфории вместе с "Футбол 24".

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

Ровно год назад футбольная Украина пережила один из лучших моментов в истории. Подопечные Андрея Шевченко на переполненной Арене Львов камня на камне не оставили от сборной Сербии, хотя перед матчем были серьезные опасения за результат.

В ворота балканцев влетело 5 мячей. По дублю оформили Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, а еще один гол забил Роман Яремчук. Для уроженца Львова этот мяч стал дебютным в составе национальной команды.

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Сборная Украины получила настоящие овации от болельщиков, заполнивших стадион. Особенно "досталось" Андрею Шевченко, который несколько раз получал персональные благодарности и не сумел сдержать эмоций. Ту игру многие считают лучшей в истории сборной Украины.

Отбор на Евро стал триумфальным для "сине-желтых". Наша сборная вышла на чемпионат с первого места группы, обыграла действующих чемпионов континента и не потерпела ни одного поражения в течение календарного года.

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Теги
Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина Сборная Украины Главное Роман Яремчук Роман Яремчук Евро-2020 (Отбор) Украина - Сербия Арена Львов Сербия Сербия Видеоновости
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