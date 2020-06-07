Украина уничтожила Сербию, Яремчук забил дебютный гол за сборную – год назад прошел легендарный матч на Арене Львов

7 июня 2020-го исполнился год со дня роскошной победы Украины над Сербией (5:0) в рамках отбора на Евро-2020. Вспоминаем эти мгновения эйфории вместе с "Футбол 24".

Ровно год назад футбольная Украина пережила один из лучших моментов в истории. Подопечные Андрея Шевченко на переполненной Арене Львов камня на камне не оставили от сборной Сербии, хотя перед матчем были серьезные опасения за результат.

В ворота балканцев влетело 5 мячей. По дублю оформили Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, а еще один гол забил Роман Яремчук. Для уроженца Львова этот мяч стал дебютным в составе национальной команды.

Украина – Сербия: Арена Львов устроила овацию для Шевченко и поразила тренера – атмосферное видео

Сборная Украины получила настоящие овации от болельщиков, заполнивших стадион. Особенно "досталось" Андрею Шевченко, который несколько раз получал персональные благодарности и не сумел сдержать эмоций. Ту игру многие считают лучшей в истории сборной Украины.

Отбор на Евро стал триумфальным для "сине-желтых". Наша сборная вышла на чемпионат с первого места группы, обыграла действующих чемпионов континента и не потерпела ни одного поражения в течение календарного года.

"Это не сон", молодой монстр Цыганков и "фирма" от Коно: реакция соцсетей на разгром сербов сборной Украины