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Україна знищила Сербію, Яремчук забив дебютний гол за збірну – рік тому пройшов легендарний матч на Арені Львів

13:34 142 Читать на русском
Україна знищила Сербію, Яремчук забив дебютний гол за збірну – рік тому пройшов легендарний матч на Арені Львів
Україна – Сербія 5:0 / УАФ

7 червня 2020-го виповнився рік з дня розкішної перемоги України над Сербією (5:0) в рамках відбору на Євро-2020. Згадуємо ці миті ейфорії разом із "Футбол 24".

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

Рівно рік тому футбольна Україна пережила один із найкращих моментів в історії. Підопічні Андрія Шевченка на переповненій Арені Львів каменя на камені не залишили від збірної Сербії, хоча перед матчем були серйозні побоювання за результат.

У ворота балканців влетіло 5 м'ячів. По дублю оформили Євген Коноплянка та Віктор Циганков, а ще один гол забив Роман Яремчук. Для уродженця Львова цей м'яч став дебютним у складі національної команди.

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Збірна України отримала справжні овації від вболівальників, які заповнили стадіон. Особливо "перепало" Андрію Шевченку, який декілька разів отримував персональні подяки та не зумів стримати емоцій. Ту гру багато хто вважає найкращою в історії збірної України.

Відбір на Євро став тріумфальним для "синьо-жовтих". Наша збірна вийшла на чемпіонат з першого місця групи, обіграла чинних чемпіонів континенту та не зазнала жодної поразки протягом календарного року.

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Головне Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020 (Відбір) Андрій Шевченко Андрій Шевченко Україна - Сербія Арена Львів Сербія Сербія Україна Україна Збірна України Відеоновини
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